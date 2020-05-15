За рубежом от коронавируса лечатся 145 украинцев

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Большинство из них - в Италии

В мире от коронавируса по состоянию на 15 мая продолжают лечиться 145 граждан Украины. об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Как и раньше, 121 украинец продолжает лечение в Италии, также украинцы болеют в США, Швеции, Австрии, Молдавии и других странах.

В то же время, 68 украинцев уже поправились за рубежом. С начала пандемии за рубежом от коронавирус умерли 8 граждан Украины.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области 14 мая официально подтверждено еще 84 случаи заражения коронавирусом. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 2600 человек.

РБК-Украина писало, что в Черниговской области зафиксировали значительный рост новых заболеваний коронавирусом COVID-19, подтверждено сразу 16 случаев.

В Ровенской области за последние сутки лабораторно подтверждено девять новых случаев заражения коронавирусом.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 422 новых случаев коронавируса, что на 20 больше, чем днем ранее. Всего в стране заболели 16 847 человек.

Автор: Инна Собора