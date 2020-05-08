Австрия планирует открыть границу с Германией до лета

Открытие границе важно не только с туристической точки зрения, но и облегчит жизнь семьям, разделенных пограничным контролем
Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил надежду, что до лета состоится открытие границы с Германией, которая была закрыта из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Der Spiegel.
По его словам, правительство почти ежедневно контактирует со своими немецкими партнерами по данному вопросу. При этом он отметил, что открытие границы не только важно с туристической точки зрения, но и облегчит жизнь многим семьям, которые в настоящее время разделены пограничным контролем.
Как только Германия будет готова, мы откроем границу между странами. Число случаев заражения коронавирусом в настоящее время в Австрии ниже, чем в Германии. Поэтому я надеюсь, что граница будет открыта до лета", - заявил Курц.
Напомним, ранее правительство Австрии продлило контроль на своих границах до конца мая. Контроль будет продлен на границе с Германией, Италией, Швейцарией, Лихтенштейном, Чехией, Словакией, Венгрией и Словенией.
Кроме того, в средине апреля Австрия стала первой среди членов Европейского союза, кто представил план выхода из карантина. Так, с 14 апреля в стране открылись магазины, а с 1 мая - торговые центры и парикмахерские.