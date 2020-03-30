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Словения ужесточила ограничения на передвижение граждан

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 09:47
Словения ужесточила ограничения на передвижение граждан
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

В Словении подтверждено 730 случаев коронавируса

Правительство Словении в связи с распространением коронавируса ужесточила ограничительные меры в стране. Об этом сообщает Reuters.

В частности, были введены ограничения на выезд граждан за пределы своих муниципалитетов. С 30 марта выезд за пределы муниципалитета разрешен лишь в том случае, если этого требует работа или для визита к врачу.

Также согласно новым правилам, вход в закрытые помещения, такие как магазины, разрешен лишь в защитной маске и перчатках. Кроме этого был бессрочно продлен карантин во всех учебных заведениях, которые ранее были закрыты на 2 недели. Пожилые люди будут допущены в продовольственные магазины только специально отведенное время для уязвимых групп - с 8 до 10 утра.

До этого в Словении были закрыты все бары, рестораны, отели, спортивные центры, культурные учреждения и магазины, кроме продовольственных. Также в стране отменены все виды общественного транспорта, включая воздушное движение, а также массовые собрания людей.

Отметим, в Словении подтверждено 730 случаев коронавируса. Из них 11 стали летальными.

Ранее РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп объявил о продлении ограничительных мер в Америке до 30 апреля в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, на данный момент в Украине официально подтверждены 475 случаев COVID-19. При этом 10 человек умерли от заболевания.

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