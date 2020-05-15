Словенія першою в Європі повідомила про кінець епідемії коронавіруса в країні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Уряд послабив карантин

Уряд Словенії оголосив про офіційне припинення епідемії коронавіруса, ставши першою європейською країною, яка це зробила. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Рішення було прийнято після того, як влада підтверджували менше семи нових випадків коронавіруса кожен день протягом останніх двох тижнів.

Люди, які прибувають до Словенії з інших країн Європейського Союзу, більше не будуть зобов'язані проходити карантин протягом як мінімум семи днів, як це було з початку квітня.

Країна з населенням 2 мільйони осіб, що межує з Італією, Австрією, Угорщиною і Хорватією, на сьогоднішній день повідомила про 1464 випадках коронавіруса і 103 смертельних випадках. Епідемію там оголосили 12 березня.

Кінець епідемії означає, що деякі заходи, включаючи фінансову допомогу громадянам і фірмам, які постраждали від коронавіруса, закінчуються в кінці травня.

Уряд заявив, що іноземним громадянам з ознаками коронавірусної інфекції, як і раніше, не буде дозволено в'їжджати в країну.

Карантин тривалістю не менше 14 днів залишиться в силі для людей з країн, що не входять в ЄС при деяких винятках, включаючи дипломатів і людей, що перевозять вантажі.

Громадяни, як і раніше, повинні будуть слідувати основним правилам, щоб запобігти можливому розповсюдженню інфекції.

Раніше повідомлялося, що уряд Словенії у зв'язку з поширенням коронавіруса посилило обмежувальні заходи в країні.

РБК-Україна писало, що канцлер Австрії Себастьян Курц висловив надію, що до літа відбудеться відкриття кордону з Німеччиною, яка була закрита за пандемії коронавіруса.

Автор: Инна Собора