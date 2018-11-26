Москаль розпорядився забезпечити повернення в Україну "євроблях", що застрягли в Євросоюзі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Йдеться про повернення українців, які виїхали за межі України на "євробляхах" до набрання чинності нового закону

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль підписав розпорядження "Про забезпечення повернення громадян України на територію України", яке стосується пересічників, котрі виїхали за межі України до вступу закону про легалізацію автомобілів з іноземною реєстрацією в законну силу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Закарптської ОДА.

Зокрема, згідно з документом, "територіальним органам Державної прикордонної служби, головному управлінню Державної фіскальної служби у Закарпатській області забезпечити можливість повернення громадян України, які виїхали за межі України на транспортних засобах іноземної реєстрації, до набрання чинності Закону України від 23 листопада 2018 року №2612-VIII "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України".

Фото: розпорядження Генадія Москаля (carpathia.gov.ua)

Нагадаємо, після прийняття законів про розмитнення авто на єврономерах, при встановленні факту перебування на митній територіі України авто особистого користування, ввезеного в митних режимах транзиту або тимчасового ввезення, з перевищенням строку транзиту або тимчасового ввезення більше ніж на 30 діб передбачено штраф у сумі 170 тисяч грн або конфіскація авто.

Раніше РБК-Україна також писало, що у зв'язку із протестами "євробляхерів", на державному кордоні залишається ускладненим рух на напрямку пунктів пропуску "Устилуг", "Рава-Руська", "Ягодин", "Малий Березний", "Шегині", "Краківець", "Солотвино", "Угринів", "Грушів", "Смільниця", "Доманове". Найбільш гостро вона стосується кордону з Польщею.