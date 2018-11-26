ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Москаль розпорядився забезпечити повернення в Україну "євроблях", що застрягли в Євросоюзі

Новини » Суспільство    26.11.2018 - 14:40
Москаль розпорядився забезпечити повернення в Україну "євроблях", що застрягли в Євросоюзі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Йдеться про повернення українців, які виїхали за межі України на "євробляхах" до набрання чинності нового закону

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль підписав розпорядження "Про забезпечення повернення громадян України на територію України", яке стосується пересічників, котрі виїхали за межі України до вступу закону про легалізацію автомобілів з іноземною реєстрацією в законну силу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Закарптської ОДА.

Зокрема, згідно з документом, "територіальним органам Державної прикордонної служби, головному управлінню Державної фіскальної служби у Закарпатській області забезпечити можливість повернення громадян України, які виїхали за межі України на транспортних засобах іноземної реєстрації, до набрання чинності Закону України від 23 листопада 2018 року №2612-VIII "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України".

Москаль розпорядився забезпечити повернення в Україну &quot;євроблях&quot;, що застрягли в ЄвросоюзіФото: розпорядження Генадія Москаля (carpathia.gov.ua)

Нагадаємо, після прийняття законів про розмитнення авто на єврономерах, при встановленні факту перебування на митній територіі України авто особистого користування, ввезеного в митних режимах транзиту або тимчасового ввезення, з перевищенням строку транзиту або тимчасового ввезення більше ніж на 30 діб передбачено штраф у сумі 170 тисяч грн або конфіскація авто.

Раніше РБК-Україна також писало, що у зв'язку із протестами "євробляхерів", на державному кордоні залишається ускладненим рух на напрямку пунктів пропуску "Устилуг", "Рава-Руська", "Ягодин", "Малий Березний", "Шегині", "Краківець", "Солотвино", "Угринів", "Грушів", "Смільниця", "Доманове". Найбільш гостро вона стосується кордону з Польщею.

Закон про "євробляхи": в ДФС розказали, у разі чого можуть конфіскувати авто Євродепутати вимагають від РФ допуску до Сенцову
Новини України ЕвросоюзМоскальевробляхиЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся