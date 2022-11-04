Словацькі компанії відправляли запчастини для виробництва зброї в РФ та Іран, - ЗМІ

Газета має у своєму розпорядженні список із тисяч предметів, серед яких підшипники, двигуни, електроніка, обладнання для виробництва компонентів шин. Їх можуть бути використані у виробництві танків, бронемашин, ракетних систем або носіїв міжконтинентальних балістичних ракет. Частину експортних товарів було поставлено компаніям РФ, які виступають як дочірні підприємства збройової промисловості.

До Ірану у квітні словацький виробник легких літаків експортував двигун Rotax 912. Такі встановлені на іранських безпілотниках Mohajer-6, що використовуються військовими РФ. У списку експортованої продукції не вказані імена експортерів, а ними можуть бути підприємства з інших країн ЄС. Такі факти можуть свідчити про порушення санкцій ЄС.

"Словацькі митні органи, ймовірно, не класифікували експортовані товари як товари подвійного призначення, які можуть бути використані як у цивільних, так і у військових цілях", - йдеться у повідомленні.

За їх словами, такі товари потребують схвалення міністерств економіки та закордонних справ перед відправленням за кордон, яке в такому випадку не було отримано.