США продовжать ускладнювати продаж іранських озброєнь до Росії

США мають намір вживати агресивних заходів на тлі повідомлень про те, що Іран постачає безпілотники Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника глави пресслужби Держдепартаменту США Веданта Патела.

"Ми продовжимо робити агресивні практичні кроки, щоб ускладнити продаж цих озброєнь", - заявив Пател.

За його словами, мова йде про санкції та заходи експортного контролю щодо причетних до цього.

"США мають широкий набір заходів для порушення продажів іранських озброєнь", - додав Ведант Пател.

При цьому він не пояснив, коли можуть бути введені подібні обмеження.