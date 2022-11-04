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Словацкие компании отправляли запчасти для производства оружия в РФ и Иран, - СМИ

Фото: Словацкие компании отправляли запчасти для производства оружия в РФ и Иран (фото кадр видео)
Автор: Дмитрий Браславский

После начала вторжения РФ в Украину словацкие компании поставляли в Россию и Иран запчасти, которые могли использовать для производства тяжелого оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Denník N.

Газета располагает списком тысяч предметов, среди которых подшипники, двигатели, электроника, оборудование для производства компонентов шин. Их могут использоваться в производстве танков, бронемашин, ракетных систем или носителей межконтинентальных баллистических ракет. Часть экспортных товаров была поставлена компаниям РФ, выступающим как дочерние предприятия оружейной промышленности.

В Иран в апреле словацкий производитель легких самолетов экспортировал двигатель Rotax 912. Такие установлены на иранских беспилотниках Mohajer-6, используемых военными РФ. В списке экспортируемой продукции не указаны имена экспортеров, а ими могут являться предприятия из других стран ЕС. Такие факты могут свидетельствовать о нарушении санкций ЕС.

"Словацкие таможенные органы, вероятно, не классифицировали экспортируемые товары как товары двойного назначения, которые могут быть использованы как в гражданских, так и военных целях", - говорится в сообщении.

По их словам, такие товары нуждаются в одобрении министерств экономики и иностранных дел перед отправлением за границу, которая в таком случае не была получена.

Напомним, что Иран ищет помощи у России для поддержки своей ядерной программы.

Также санкции вынудили РФ и Иран обмениваться нефтепродуктами.

Ранее сообщалось, что США продолжат усложнять продажу иранских вооружений в Россию.

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