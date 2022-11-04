Словацькі компанії відправляли запчастини для виробництва зброї в РФ та Іран, - ЗМІ
Після початку вторгнення РФ в Україну словацькі компанії поставляли до Росії та Ірану запчастини, які могли використовувати для виробництва важкої зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Denník N.
Газета має у своєму розпорядженні список із тисяч предметів, серед яких підшипники, двигуни, електроніка, обладнання для виробництва компонентів шин. Їх можуть бути використані у виробництві танків, бронемашин, ракетних систем або носіїв міжконтинентальних балістичних ракет. Частину експортних товарів було поставлено компаніям РФ, які виступають як дочірні підприємства збройової промисловості.
До Ірану у квітні словацький виробник легких літаків експортував двигун Rotax 912. Такі встановлені на іранських безпілотниках Mohajer-6, що використовуються військовими РФ. У списку експортованої продукції не вказані імена експортерів, а ними можуть бути підприємства з інших країн ЄС. Такі факти можуть свідчити про порушення санкцій ЄС.
"Словацькі митні органи, ймовірно, не класифікували експортовані товари як товари подвійного призначення, які можуть бути використані як у цивільних, так і у військових цілях", - йдеться у повідомленні.
За їх словами, такі товари потребують схвалення міністерств економіки та закордонних справ перед відправленням за кордон, яке в такому випадку не було отримано.
Нагадаємо, що Іран шукає допомоги у Росії для підтримки своєї ядерної програми.
Також санкції змусили РФ та Іран обмінюватися нафтопродуктами.
Раніше повідомлялось, що США продовжать ускладнювати продаж іранських озброєнь до Росії.
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