ua ru
Пт, 04 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Словацькі компанії відправляли запчастини для виробництва зброї в РФ та Іран, - ЗМІ

Новость на русском →
П'ятниця 04 листопада 2022 20:30
Словацькі компанії відправляли запчастини для виробництва зброї в РФ та Іран, - ЗМІ Фото: Словацькі компанії відправляли запчастини для виробництва зброї в РФ та Іран (фото кадр відео )
Автор: Дмитро Браславський

Після початку вторгнення РФ в Україну словацькі компанії поставляли до Росії та Ірану запчастини, які могли використовувати для виробництва важкої зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Denník N.

Газета має у своєму розпорядженні список із тисяч предметів, серед яких підшипники, двигуни, електроніка, обладнання для виробництва компонентів шин. Їх можуть бути використані у виробництві танків, бронемашин, ракетних систем або носіїв міжконтинентальних балістичних ракет. Частину експортних товарів було поставлено компаніям РФ, які виступають як дочірні підприємства збройової промисловості.

До Ірану у квітні словацький виробник легких літаків експортував двигун Rotax 912. Такі встановлені на іранських безпілотниках Mohajer-6, що використовуються військовими РФ. У списку експортованої продукції не вказані імена експортерів, а ними можуть бути підприємства з інших країн ЄС. Такі факти можуть свідчити про порушення санкцій ЄС.

"Словацькі митні органи, ймовірно, не класифікували експортовані товари як товари подвійного призначення, які можуть бути використані як у цивільних, так і у військових цілях", - йдеться у повідомленні.

За їх словами, такі товари потребують схвалення міністерств економіки та закордонних справ перед відправленням за кордон, яке в такому випадку не було отримано.

Нагадаємо, що Іран шукає допомоги у Росії для підтримки своєї ядерної програми.

Також санкції змусили РФ та Іран обмінюватися нафтопродуктами.

Раніше повідомлялось, що США продовжать ускладнювати продаж іранських озброєнь до Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Іран Санкції проти Росії Війна в Україні
NEWS
ЗСУ посилюють штурми біля Кремінної, а окупанти наступають поблизу Бахмута: карти боїв
ЗСУ посилюють штурми біля Кремінної, а окупанти наступають поблизу Бахмута: карти боїв
DAILY
Статут не писаний. Як Чернишова призначили головою "Нафтогазу" і що могло цьому завадити
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Статут не писаний. Як Чернишова призначили головою "Нафтогазу" і що могло цьому завадити