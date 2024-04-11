"Словами Путіна не зупинити". Боррель очікує від міністрів ЄС "сміливих рішень" для України

Високий представник ЄС Жозеп Боррель очікує "сміливих рішення" щодо військової допомоги Україні від спільної зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країн Європейського союзу 22 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Жозепа Борреля.
"Одними словами Путіна не зупинити. Ми повинні надати більше військової підтримки. Сьогодні я написав міністрам закордонних справ і оборони ЄС перед засіданням Ради закордонних справ 22 квітня. Ми повинні прискорити та розширити військову підтримку України", - написав Боррель.
Він нагадав, що напередодні Росія знову завдала ударів по цивільному населенню та критичній інфраструктурі України.
Високий представник наголосив, що ЄС має надати Україні системи протиповітряної оборони для перехоплення російських ракет, щоб захистити міста та критичну інфраструктуру.
"Україні потрібні ракетні батареї "земля-повітря". Ми багато робимо. 31 мільярд євро на військову допомогу Україні, і ми підтримуємо нашу оборонну промисловість для збільшення виробництва ракет і боєприпасів у Європі", - зазначив Боррель.
Водночас він пообіцяв, що ЄС зробить ще більше для підтримки України.
"Ми повинні посилити українську оборонну промисловість. Фонд сприяння Україні сприятиме закупівлі, виготовленню та постачанню боєприпасів. Я очікую сміливих рішень на спільній зустрічі міністрів закордонних справ і оборони ЄС 22 квітня з Дмитром Кулебою та Рустемом Умеровим. ЄС підтримає Україну всіма силами", - додав глава дипломатії ЄС.
Останніми тижнями Росія суттєво посилила обстріли населених пунктів та критичної інфраструктури України балістичними ракетами. Збивати такі цілі можуть лише системи ППО Patriot і SAMP/T, яких в України обмежена кількість і які переважно прикривають від ударів Київ.
Днями президент Володимир Зеленський повідомив, що Україні критично не вистачає систем ППО для захисту від ракетних атак росіян. Він додав, що Повітряні сили мають певний запас ракет для систем ППО, але за високої інтенсивності обстрілів, скоро вони можуть вичерпатися.
Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Україна відчайдушно просить сім систем Patriot для захисту своїх міст від російської балістики, але ЄС не в змозі їх передати.
У середу, 10 квітня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Боррелем. Сторони обговорили кроки щодо пошуку додаткових систем ППО Patriot для нашої країни.
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