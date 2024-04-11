"Словами Путіна не зупинити". Боррель очікує від міністрів ЄС "сміливих рішень" для України

"Одними словами Путіна не зупинити. Ми повинні надати більше військової підтримки. Сьогодні я написав міністрам закордонних справ і оборони ЄС перед засіданням Ради закордонних справ 22 квітня. Ми повинні прискорити та розширити військову підтримку України", - написав Боррель.

Він нагадав, що напередодні Росія знову завдала ударів по цивільному населенню та критичній інфраструктурі України.

Високий представник наголосив, що ЄС має надати Україні системи протиповітряної оборони для перехоплення російських ракет, щоб захистити міста та критичну інфраструктуру.

"Україні потрібні ракетні батареї "земля-повітря". Ми багато робимо. 31 мільярд євро на військову допомогу Україні, і ми підтримуємо нашу оборонну промисловість для збільшення виробництва ракет і боєприпасів у Європі", - зазначив Боррель.

Водночас він пообіцяв, що ЄС зробить ще більше для підтримки України.

"Ми повинні посилити українську оборонну промисловість. Фонд сприяння Україні сприятиме закупівлі, виготовленню та постачанню боєприпасів. Я очікую сміливих рішень на спільній зустрічі міністрів закордонних справ і оборони ЄС 22 квітня з Дмитром Кулебою та Рустемом Умеровим. ЄС підтримає Україну всіма силами", - додав глава дипломатії ЄС.