ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Словакия поддерживает продление санкций против России

Новости » Политика    16.09.2019 - 13:45
Словакия поддерживает продление санкций против России
Фото: Зузана Чапутова (РБК-Украина)

Чапутова об этом заявила на совместной пресс-конференции с Зеленским

Словакия поддерживает продление санкций против России. Об этом заявила президент Словакии Зузана Чапутова на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, Россия должна выполнять минские договоренности. Она также приветствует обмен пленными между Украиной и РФ.

"Каждое решение конфликта, оно должно основываться на принципах международного права и должно принимать во внимание суверенитет и международно признанные границы. Это касается Донбасса и Крыма. Поэтому Словакия, в соответствии с позицией Европейского Союза, поддерживает продолжение санкций против России, пока не выполнятся минские соглашения и Украина не будет иметь контроль над своей территорией", - сказала она.

Кроме того, на пресс-конференции Зеленский заявил, что первыми шагами на пути к миру на Донбассе станут прекращение огня и разведение сил. Он возложил большие надежды на председательство Словакии в ОБСЕ и на шаги по существенному прогрессу для достижения мира на Донбассе.

Напомним, Комитет постоянных представителей Европейского союза (Coreper) принял решение о продлении индивидуальных санкций в отношении Российской Федерации.

В МИД России заявили, что говорить об улучшении отношений с Украиной рано Россия и Беларусь планируют создать конфедеративное государство
Новости Украины Российская ФедерацияСловакияСанкции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь