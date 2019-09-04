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Послы ЕС одобрили продление санкций против России

Новости » Политика    04.09.2019 - 17:13
Послы ЕС одобрили продление санкций против России
Иллюстративное фото (csamir.com)

Санкции продлили до марта 2020 года

Комитет постоянных представителей Европейского союза (Coreper) принял решение о продлении индивидуальных санкций в отношении Российской Федерации. Об этом сообщил посол Украины в ЕС Николай Точицкий в своем Twitter.

По сообщению Точицкого, санкции против России продлили на полгода и продлятся до марта 2020 года.

"На 1-м заседании после летнего перерыва Coreper согласовал продление антироссийских санкций до марта 2020 г. Поддержка суверенитета и территориальной целостности остаются неизменными приоритетами повестки дня ЕС. Рассчитываю, что этот курс будет продолжен и новым руководством институтов ЕС", - сообщил посол Украины в ЕС.

Послы ЕС одобрили продление санкций против России

В то же время, по данным журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, речь идет о продлении санкций в отношении 170 россиян и сепаратистов. Кроме того, санкции продлеваются в отношении 44 организаций. Окончательное решение оформят на следующей неделе.

Послы ЕС одобрили продление санкций против России

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда выступил за продление санкций против России. По словам Дуды, санкции должны продолжаться пока Украина не вернет оккупированные Россией территории.

Также РБК-Украина сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции против РФ могут быть пересмотрены только в сторону усиления.

За усиление санкций против России также выступали в США.

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