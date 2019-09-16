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Словаччина підтримує продовження санкцій проти Росії

Новини » Політика    16.09.2019 - 13:45
Словаччина підтримує продовження санкцій проти Росії
Фото: Зузана Чапутова (РБК-Україна)

Чапутова про це заявила на спільній прес-конференції з Зеленським

Словаччина підтримує продовження санкцій проти Росії. Про це заявила президент Словаччини Зузана Чапутова на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За її словами, Росія повинна виконувати мінські домовленості. Вона також вітає обмін полоненими між Україною та РФ.

"Кожне вирішування конфлікту, воно повинне основуватись на принципах міжнародного права і повинне брати до уваги суверенітет і міжнародно визнані кордони. Це стосується Донбасі і Криму. Тому Словаччина, згідно з позицією Європейського Союзу, підтримує продовження санкцій проти Росії доки не виконаються мінські угоди і Україна не буде мати контроль над своєю територією", - сказала вона.

Крім того, на прес-конференції Зеленський заявив, що першими кроками на шляху до миру на Донбасі стануть припинення вогню і розведення сил. Він поклав великі надії на головування Словаччини в ОБСЄ і на кроки щодо істотного прогресу для досягнення миру на Донбасі.

Нагадаємо, Комітет постійних представників Європейського союзу (Coreper) прийняв рішення про продовження індивідуальних санкцій у відношенні Російської Федерації.

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