Словакия может передать Украине истребители и танки, - премьер

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на СТ24 .

Отметим, что в июне Словакия попросила Чешскую Республику помочь ей защитить воздушное пространство, пока она не получит истребители F-16, которые должны заменить Миг-29.

По словам премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера, его страна нуждается в помощи чешских бойцов в течение около года.

Тем временем его страна передаст Украине Миг-29 российского производства для защиты нашей страны.

По словам премьера также наша страна получит танки, однако он не может об этом говорить подробно, поскольку "даже Украина попросила нас не указывать на это оборудование".