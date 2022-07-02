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Когда Украина получит от Франции гаубицы Caesar: ответ посла

Новина українською →
Париж, Суббота 02 июля 2022 17:50
Когда Украина получит от Франции гаубицы Caesar: ответ посла Фото: Франция передать Украине гаубицы Caesar (Сухопутные_войска_зс_украины)
Автор: Наталья Юрченко

Франция передаст Украине самоходные артиллерийские установки Caesar. Обещанная техника прибудет в Украину в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины во Франции Вадима Омельченко в эфире телемарафона.

Дипломат заявил, что Франция помогает Украине с самого начала российского вторжения. Однако Париж просит не разглашать детали из соображений безопасности.

"Помощь придет в ближайшие недели. Некоторые вещи, которые были заявлены, уже в Украине, и в ближайшие недели остальные тоже будут на территории Украины. Даты я вам сказать не могу", - заявил Омельченко.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Киев анонсировал передачу Украине шести гаубиц Caesar.

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