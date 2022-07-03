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Словаччина може передати Україні винищувачі та танки, - прем'єр

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Неділя 03 липня 2022 15:58
Словаччина може передати Україні винищувачі та танки, - прем'єр Фото: Едуард Геґер, прем'єр-міністр Словаччини (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Словаччина готова допомогти Україні винищувачами, а також танками.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на СT24.

Відзначимо, що у червні Словаччина попросила Чеську Республіку допомогти їй захистити повітряний простір, поки вона не отримає винищувачі F-16, які повинні замінити Міг-29.

За словами прем'єр-міністра Словаччини Едуарда Геґера, його країна потребує допомоги чеських бійців протягом близько року.

Натомість його країна передасть Україні Міг-29 російського виробництва для захисту нашої країни.

За словами прем'єра також наша країна отримає танки, однак він не може про це говорити докладно, оскільки "навіть Україна попросила нас не вказувати на це обладнання".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами посла України у Франції Вадима Омельченка, Франція передасть нашій країні самохідні артилерійські установки Caesar вже найближчими тижнями.

Також, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, Канада передасть Україні камери для ударних дронів і бронеавтомобілі.

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