Словаччина може передати Україні винищувачі та танки, - прем'єр

Про це пише РБК-Україна з посиланням на СT24 .

Відзначимо, що у червні Словаччина попросила Чеську Республіку допомогти їй захистити повітряний простір, поки вона не отримає винищувачі F-16, які повинні замінити Міг-29.

За словами прем'єр-міністра Словаччини Едуарда Геґера, його країна потребує допомоги чеських бійців протягом близько року.

Натомість його країна передасть Україні Міг-29 російського виробництва для захисту нашої країни.

За словами прем'єра також наша країна отримає танки, однак він не може про це говорити докладно, оскільки "навіть Україна попросила нас не вказувати на це обладнання".