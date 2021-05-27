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Словакия отреагировала на посадку самолета Ryanair в Беларуси: что запретили

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Словакия, Четверг 27 мая 2021 01:14
Словакия отреагировала на посадку самолета Ryanair в Беларуси: что запретили Фото: Словакия отреагировала на инцидент с Ryanair (flickr.com/midland-road)
Автор: Наталья Скороход

Словакия запретила полеты белорусских авиакомпаний в своем воздушном пространстве и использование аэропортов этими компаниями. Об этом сообщил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, такое решение было принято в результате встречи европейских лидеров.

"Словакия по решению руководства #EU запрещает полеты над своим воздушным пространством и использование аэропортов для белорусских авиакомпаний", - написал министр иностранных дел Словакии.

Он добавил, что это является ответом на недопустимые действия белорусского режима.

"Четкий ответ на недопустимые действия и нарушение правил белорусским режимом", - уточнил Корчок.

Напомним, что европейские лидеры запретили белорусским авиакомпаниям летать над Европейским Союзом. Такое решение было принято на саммите после того, как самолет компании Ryanair вынудили приземлиться в Минске.

Ранее сообщалось, что в США также рассматривают санкции против Беларуси после инцидента с самолетом. Об этом сообщил Джо Байден.

Также мы писали, что Евросоюз утвердит санкции против Беларуси в июне.

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