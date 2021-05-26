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ЕС в июне утвердит санкции против Беларуси за экстренную посадку Ryanair

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Среда 26 мая 2021 14:19
ЕС в июне утвердит санкции против Беларуси за экстренную посадку Ryanair Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Евросоюз утвердит четвертый пакет санкций против Беларуси в июне. Будет составлен список людей, ответственных за вынужденную посадку рейса Ryanair 23 мая, в результате чего задержали оппозиционнера Романа Протасевича.

Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк в своем Twitter.

Он отметил, что секторальные санкции против Беларуси, вероятнее всего, будут приняты до августа.

"Четвертый пакет санкций в отношении Беларуси должен быть принят в июне. Также должны быть составлены списки лиц, ответственных за вынужденную посадку рейса Ryanair. Секторальные санкции, вероятно, займут немного больше времени, но цель - сделать это до летних каникул ЕС в августе", - написал Йозвяк.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты введут санкции в отношении Беларуси в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске и арестом сооснователя оппозиционного телеграм-канала Nexta.

Напомним, в воскресенье в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, после чего задержали оппозиционера Романа Протасевича. Посадку самолета потребовали из-за якобы взрывного устройства на борту. При этом самолет сопровождали боевые истребители.

Больше об инциденте с самолетом Ryanair и его последствиях читайте в материале РБК-Украина "Минский поворот. Чем Лукашенко грозит история с самолетом Ryanair и чего опасаться украинцам".

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