Словаччина відреагувала на посадку літака Ryanair в Білорусі: що заборонили
Словаччина заборонила польоти білоруських авіакомпаній у своєму повітряному просторі та використання аеропортів цими компаніями. Про це повідомив міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок.
За його словами, таке рішення було прийнято в результаті зустрічі європейських лідерів.
"Словаччина за рішенням керівництва #EU забороняє польоти над своїм повітряним простором і використання аеропортів для білоруських авіакомпаній", - написав міністр закордонних справ Словаччини.
Він додав, що це є відповіддю на неприпустимі дії білоруського режиму.
"Чітка відповідь на неприпустимі дії і порушення правил білоруським режимом", - уточнив Корчок.
Нагадаємо, що європейські лідери заборонили білоруським авіакомпаніям літати над Європейським Союзом. Таке рішення було прийнято на саміті після того, як літак компанії Ryanair змусили приземлитися в Мінську.
Раніше повідомлялося, що у США також розглядають санкції проти Білорусі після інциденту з літаком. Про це повідомив Джо Байден.
Також ми писали, що Євросоюз затвердить санкції проти Білорусі в червні.