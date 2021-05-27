Словаччина відреагувала на посадку літака Ryanair в Білорусі: що заборонили

Словаччина заборонила польоти білоруських авіакомпаній у своєму повітряному просторі та використання аеропортів цими компаніями. Про це повідомив міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter .

Він додав, що це є відповіддю на неприпустимі дії білоруського режиму.

"Словаччина за рішенням керівництва #EU забороняє польоти над своїм повітряним простором і використання аеропортів для білоруських авіакомпаній", - написав міністр закордонних справ Словаччини.

За його словами, таке рішення було прийнято в результаті зустрічі європейських лідерів.

Нагадаємо, що європейські лідери заборонили білоруським авіакомпаніям літати над Європейським Союзом. Таке рішення було прийнято на саміті після того, як літак компанії Ryanair змусили приземлитися в Мінську.

Раніше повідомлялося, що у США також розглядають санкції проти Білорусі після інциденту з літаком. Про це повідомив Джо Байден.

Також ми писали, що Євросоюз затвердить санкції проти Білорусі в червні.