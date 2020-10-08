Словакия отозвала посла из Беларуси для консультаций

Словакия решила отозвать посла в Беларуси Йозефа Мигаша. С ним проведут консультации касательно сложившейся ситуации.

Об этом сообщил министр иностранных и европейских дел Иван Корчок.

Он отметил, что меры, предпринятые Беларусью в отношении стран Евросоюза являются "неприемлимыми".

Ранее сообщалось, что Болгария отозвал своего посла в Беларуси для консультаций. Такое решение является знаком солидарности с Польшей и Литвой.

Напомним, 2 октября Беларусь отозвала послов из Польши и Литвы, и призвала Варшаву и Вильнюс пойти на те же шаги. Также белорусские власти предложили сократить штат литовского и польского посольств.

В свою очередь, Литва отозвала посла в Беларуси для консультаций. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что заинтересован в максимальном сохранении дипломатических контактов с Минском.

Также в МИД Польши заявили, что выполнят требование Минска и сократят штат дипломатического представительства. В частности, до конца недели более 30 дипломатов покинут Минск. При этом Варшава не будет требовать от Беларуси ответных мер.