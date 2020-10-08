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Словаччина відкликала посла з Білорусі для консультацій

Автор: Роман Тверденко

Словаччина вирішила відкликати посла в Білорусі Йозефа Мігаша. З ним проведуть консультації щодо ситуації, що склалася.

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Про це повідомив міністр закордонних і європейських справ Іван Корчок.

Він зазначив, що заходи, вжиті Білоруссю щодо країн Євросоюзу є "неприйнятними".

Раніше повідомлялося, що Болгарія відкликав свого посла в Білорусі для консультацій. Таке рішення є знаком солідарності з Польщею і Литвою.

Нагадаємо, 2 жовтня Білорусь відкликала послів з Польщі та Литви, і закликала Варшаву і Вільнюс піти на ті ж кроки. Також білоруська влада запропонувала скоротити штат литовського і польського посольств.

У свою чергу, Литва відкликала посла в Білорусі для консультацій. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що зацікавлений в максимальному збереженні дипломатичних контактів з Мінськом.

Також в МЗС Польщі заявили, що виконають вимогу Мінська і скоротять штат дипломатичного представництва. Зокрема, до кінця тижня понад 30 дипломатів покинуть Мінськ. При цьому Варшава не буде вимагати від Білорусі відповідних заходів.

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