Словакия тоже намерена отозвать своего посла из Беларуси

Словакия планирует отозвать своего посла из Беларуси. Это будет сделано из солидарности с Литвой и Польшей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской в Telegram.

Сообщается, что сегодня она встретилась с министром иностранных дел Словакии Иваном Корчоком. Они договорились о продлении программы стипендий для белорусских студентов, которая финансируется словацким правительством.

"Министр заявил, что Словакия планирует отозвать посла из Беларуси в знак солидарности с литовскими и польскими коллегами", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Польши выполнит требование Беларуси и сократит штат посольства. В частности, до конца недели более 30 дипломатов покинут Минск. При этом Варшава не будет требовать от белорусской стороны зеркальных мер.

До этого Литва отозвала своего посла в Беларуси для консультаций. В то же время министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что заинтересован в максимальном сохранении дипломатических контактов.