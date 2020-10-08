Словаччина теж має намір відкликати свого посла з Білорусі

Словаччина планує відкликати свого посла з Білорусі. Це буде зроблено з солідарності з Литвою і Польщею.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби білоруської опозиціонерки Світлани Тіхановської в Telegram.

Повідомляється, що сьогодні вона зустрілася з міністром закордонних справ Словаччини Іваном Корчоком. Вони домовилися про продовження програми стипендій для білоруських студентів, яка фінансується словацьким урядом.

"Міністр заявив, що Словаччина планує відкликати посла з Білорусі на знак солідарності з литовськими й польськими колегами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Польщі виконає вимогу Білорусі і скоротить штат посольства. Зокрема, до кінця тижня понад 30 дипломатів покинуть Мінськ. При цьому Варшава не вимагатиме від білоруської сторони дзеркальних заходів.

До цього Литва відкликала свого посла в Білорусі для консультацій. У той же час міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що зацікавлений в максимальному збереженні дипломатичних контактів.