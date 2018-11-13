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В Словакии впервые выдвинули обвинения за участие в боях на Донбассе

Новости » Происшествия    13.11.2018 - 11:31
В Словакии впервые выдвинули обвинения за участие в боях на Донбассе
Иллюстративное фото (twitter.com/DubovoySlavyans)

Гражданина Словакии обвинили в участии в боевых действиях против украинской армии

В Словакии впервые выдвинули обвинения за участие в боевых действиях на Донбассе против украинской армии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию словацкой полиции в Facebook.

Сообщается, что правоохранители обвинили гражданина Словакии Марио Р. в участии в боевых действиях в составе организованной вооруженной группы на территории Украины. Это является первым случаем, когда словака обвинили в наемничестве и преступлениях против украинской армии.

Также сообщается, что обвиняемый с июля 2015 году до сегодня воюет в составе боевиков в Донецкой области. На родине ему грозит до 8 лет лишения свободы. Отметим, в сепаратистских СМИ время от времени упоминается "доброволец" Марио Рейтман ("Габчик").

В Словакии впервые выдвинули обвинения за участие в боях на Донбассе

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси приговорили к 2 годам колонии боевика террористической организации "Луганская народная республика".

Отметим, на прошлой неделе суд Черновцов заочно приговорил участницу незаконных вооруженных формирований к десяти годам лишения свободы за вербовку в состав террористической группировки "Восток".

 

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