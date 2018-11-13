У Словаччині вперше висунули звинувачення за участь у боях на Донбасі

Ілюстративне фото (twitter.com/DubovoySlavyans)

Громадянина Словаччини звинуватили в участі в бойових діях проти української армії

У Словаччині вперше висунули звинувачення за участь у бойових діях на Донбасі проти української армії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію словацької поліції в Facebook.

Повідомляється, що правоохоронці звинуватили громадянина Словаччини Маріо Р. в участі в бойових діях у складі організованої збройної групи на території України. Це є першим випадком, коли словака звинуватили у найманстві і злочинах проти української армії.

Також повідомляється, що обвинувачений з липня 2015 року до сьогодні воює в складі бойовиків в Донецькій області. На батьківщині йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Відзначимо, в сепаратистських ЗМІ час від часу згадується "доброволець" Маріо Рейтман ("Габчик").

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Білорусі засудили до 2 років колонії бойовики терористичної організації "Луганська народна республіка".

Відзначимо, минулого тижня суд Чернівців заочно засудив учасницю незаконних збройних формувань до десяти років позбавлення волі за вербування до складу терористичного угруповання "Схід".