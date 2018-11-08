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Вербовщицу боевиков "ДНР" заочно приговорили к 10 годам заключения

Новости » Общество    08.11.2018 - 15:56
Иллюстративное фото (facebook .com/tgorlovka)
Иллюстративное фото (facebook .com/tgorlovka)

Женщина вербовала боевиков в батальон "Восток"

Шевченковский районный суд Черновцов заочно приговорил участницу незаконных вооруженных формирований к десяти годам лишения свободы за вербовку в состав террористической группировки "Восток". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В Службе безопасности установили, что жительница Донецкой области в 2016 году присоединилась в ряды "ДНР". Там она должна была выполнять задачи по вербовке и укомплектовыванию личного состава батальона "Восток".

"Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы заочно с конфискацией имущества", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения судебного приговора в исполнение. Сейчас женщину объявили в розыск.

Напомним, 30 октября в Донецкой области заочно приговорили к 10 годам лишения свободы псевдоминистра финансов "ДНР". Женщина занимается сбором средств для "республиканского бюджета", выполняет указания главарей боевиков и российских кураторов. Ее объявили в розыск.

 

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