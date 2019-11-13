В Словакии столкнулись автобус и грузовик, есть жертвы

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В результате ДТП погибли 13 человек

В среду, 13 ноября, в Словакии недалеко от города Нитра столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль, в результате чего погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novy Cas.

Как сообщается, г рузовик выехал на противоположную полосу движения. Водитель автобуса пытался предотвратить столкновение, но грузовик ударил его в бок, и тот вылетел в кювет.

По последним данным, в результате столкновения около 20 человек получили ранения, 13 человек погибли.

Местные власти допускают, что количество пострадавших и погибших может увеличиться.

На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и пожарные.

Напомним, 18 апреля в центре Братиславы столкнулись автобус и троллейбус, в результате чего 12 человек получили травмы разной степени тяжести. Для предотвращения пожара на место аварии прибыли два пожарных расчета. Ущерб от аварии оценили в 50 тыс. евро.

Кроме того, в Словакии автомобиль наехал на группу детей, которые возвращались из школы. В результате ДТП ранения получили 12 детей. Инцидент произошел в селе Пряшевского края. Водитель не получил серьезных ранений. Результаты экспертизы свидетельствуют о том, что он не был пьян.