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В Словакии при столкновении автобуса и троллейбуса пострадали 12 человек

Новости » Происшествия    18.04.2019 - 13:34
В Словакии при столкновении автобуса и троллейбуса пострадали 12 человек
Фото: ДТП в Братиславе (spravy.pravda.sk)

Сейчас медики оказывают помощь пострадавшим на месте

В центре Братиславы (Словакия) столкнулись автобус и троллейбус, 12 человек получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на словацкий портал Pravda.

Представитель службы пожарной охраны Братиславы Катарина Крижанова сообщила, что медики оказывают помощь пострадавшим на месте, также их доставляют в городские больницы. 

Для предотвращения пожара на место аварии прибыли два пожарных расчета. Движение транспорта на улице, где произошла авария, приостановлено. Ущерб от аварии оценивается в 50 тыс. евро.

Напомним, в Словакии автомобиль наехал на группу детей, которые возвращались из школы. В результате дорожно-транспортного происшествия ранения получили 12 детей. Инцидент произошел в селе Пряшевского края. Водитель не получил серьезных ранений. Результаты экспертизы свидетельствуют о том, что он не был пьян.

На севере Венгрии перевернулся автобус с украинскими номерами, в результате чего пострадали 14 человек. Авария произошла 11 августа в местности Ноград на границе со Словакией.  Автобус двигался по 51 магистрали, вылетел с дороги и перевернулся на крышу. На данный момент неизвестно, при каких обстоятельствах произошло ДТП.

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