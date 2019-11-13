У Словаччині зіткнулися автобус і вантажівка, є жертви

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В результаті ДТП загинули 13 людей

У середу, 13 листопада, в Словаччині недалеко від міста Нітра зіткнулися пасажирський автобус і вантажний автомобіль, в результаті чого загинули щонайменше 13 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novy Cas.

Як повідомляється, р рузовик виїхав на протилежну смугу руху. Водій автобуса намагався запобігти зіткненню, але вантажівка вдарила його в бік, і той вилетів у кювет.

За останніми даними, в результаті зіткнення близько 20 осіб отримали поранення, 13 людей загинули.

Місцеві власті припускають, що кількість постраждалих і загиблих може збільшитися.

На місці події працюють співробітники швидкої допомоги і пожежники.

Нагадаємо, 18 квітня у центрі Братислави зіткнулися автобус і тролейбус, в результаті чого 12 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Для запобігання пожежі на місце аварії прибули два пожежних розрахунки. Збиток від аварії оцінили в 50 тис. євро.

Крім того, у Словаччині автомобіль наїхав на групу дітей, які поверталися зі школи. В результаті ДТП поранення отримали 12 дітей. Інцидент стався в селі Пряшівського краю. Водій не отримав серйозних поранень. Результати експертизи свідчать про те, що він не був п'яний.