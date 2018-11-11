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В Словакии правящая партия проиграла на местных выборах

Новости » Политика    11.11.2018 - 17:03
Фото: флаг Словакии (из открытых источников)
Фото: флаг Словакии (из открытых источников)

В основном победу на местах получили независимые кандидаты

В Словакии правящая популистская партия "Курс - социальная демократия" (Smer-SD) потерпела поражение на местных выборах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, предварительные результаты выборов были объявлены в воскресенье, 11 ноября. В основном победу на местах получили независимые кандидаты.

Словацкое ведомство статистики отметило, что партия Smer-SD получила около 20% мэрских должностей по всей стране, но потерпела поражения в ключевых городах, включая Братиславу и Кошице.

"Кандидаты от этой популистской партии заняли 592 мэрские должности с более 2900 имеющихся по всей стране. Это значительно меньше, чем в 2014 году, когда представители партии получили свыше 847 должностей городских глав", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что более 42% мэров, избранных в Словакии в субботу, 10 ноября, выдвигались как независимые кандидаты.

Напомним, что сегодня, 11 ноября 2018 года, проходят "выборы" главарей так называемых "Донецкой/Луганской народных республик" ("ДНР/ЛНР").

Ранее РБК-Украина сообщало, что вчера президент Украины Петр Порошенко призвал жителей оккупированного Донбасса не голосовать на "выборах".

Во Флориде состоится пересчитывание голосов на выборах
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