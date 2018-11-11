ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Словаччині правляча партія програла на місцевих виборах

Новини » Політика    11.11.2018 - 17:03
Фото: прапор Словаччини (з відкритих джерел)
Фото: прапор Словаччини (з відкритих джерел)

Перемогу здебільшого здобули незалежні кандидати

У Словаччині правляча популістська партія "Курс - соціальна демократія" (Smer-SD) зазнала поразки на місцевих виборах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, попередні результати виборів були оголошені у неділю, 11 листопада. Здебільшого перемогу на місцях здобули незалежні кандидати.

Словацьке відомство статистики зазначило, що партія Smer-SD здобула близько 20 відсотків мерських посад по всій країни, але зазнала поразки у ключових містах, включно з Братиславою та Кошице.

"Кандидати від цієї популістської партії посіли 592 мерські посади із понад 2900 наявних по всій країні. Це значно менше, ніж у 2014 році, коли представники партії здобули понад 847 посад міських голів", - додали у відомстві.

Зазначається, що понад 42% мерів, обраних у Словаччини у суботу, 10 листопада, висувалися як незалежні кандидати.

Нагадаємо, що сьогодні, 11 листопада 2018 року, проходять "вибори" ватажків так званих "Донецької/Луганської народних республік" ("ДНР/ЛНР").

Раніше РБК-Україна повідомляло, що вчора президент України Петро Порошенко закликав жителів окупованого Донбасу не голосувати на "виборах".

У Флориді відбудеться перерахування голосів на виборах
Новини України Словаччинавыборы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся