У Словаччині правляча партія програла на місцевих виборах

Фото: прапор Словаччини (з відкритих джерел)

Перемогу здебільшого здобули незалежні кандидати

У Словаччині правляча популістська партія "Курс - соціальна демократія" (Smer-SD) зазнала поразки на місцевих виборах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, попередні результати виборів були оголошені у неділю, 11 листопада. Здебільшого перемогу на місцях здобули незалежні кандидати.

Словацьке відомство статистики зазначило, що партія Smer-SD здобула близько 20 відсотків мерських посад по всій країни, але зазнала поразки у ключових містах, включно з Братиславою та Кошице.

"Кандидати від цієї популістської партії посіли 592 мерські посади із понад 2900 наявних по всій країні. Це значно менше, ніж у 2014 році, коли представники партії здобули понад 847 посад міських голів", - додали у відомстві.

Зазначається, що понад 42% мерів, обраних у Словаччини у суботу, 10 листопада, висувалися як незалежні кандидати.

Нагадаємо, що сьогодні, 11 листопада 2018 року, проходять "вибори" ватажків так званих "Донецької/Луганської народних республік" ("ДНР/ЛНР").

Раніше РБК-Україна повідомляло, що вчора президент України Петро Порошенко закликав жителів окупованого Донбасу не голосувати на "виборах".