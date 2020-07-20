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В Словакии перевернулся автобус с детьми, есть пострадавшие

Понедельник 20 июля 2020 15:27
В Словакии перевернулся автобус с детьми, есть пострадавшие
Фото: авария в Словакии (novinky.cz)
Автор: Андрей Козловский

На месте происшествия работают два десятка пожарных

Сегодня, 20 июля, в центральной Словакии перевернулся автобус, в котором находились 32 пассажира, в том числе 29 детей. Он направлялся из города Детва в направлении города Ружомберок.

Об этом сообщает Novinky

Как сообщается, авария произошла вблизи села Коритница. Также известно, что в результате ДТП травмы получили четыре ребенка и один взрослый. Сейчас они находятся под опекой службы скорой медицинской помощи.

Правоохранители сообщили, что по данным экспертизы водитель был трезв. Однако обстоятельства аварии не сообщаются.

Напомним, в китайской провинции Гуйчжоу пассажирский автобус упал в озеро, в результате чего 21 человек погиб, еще 15 получили различные травмы.

Также ранее сообщалось, что в Польше произошло ДТП с участием двух автобусов, в котором пострадали украинцы.

Кроме того, в Венгрии в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) попал автобус, который эвакуировал украинцев, из восьми человек, находившихся в салоне транспортного средства, двое - в тяжелом состоянии.

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