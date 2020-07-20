У Словаччині перекинувся автобус з дітьми, є постраждалі  

Фото: аварія в Словаччині (novinky.cz)

На місці події працюють два десятки пожежників

Сьогодні, 20 липня, у центральній Словаччині перекинувся автобус, у якому перебували 32 пасажири у тому числі 29 дітей. Він прямував з міста Детва в напрямку міста Ружомберок.

Про це повідомляє Novinky.

Як повідомляється, аварія сталась поблизу села Коритниця. Також відомо, що внаслідок ДТП травми отримали чотири дитини та один дорослий. Наразі вони перебувають під опікою служби швидкої медичної допомоги.

Правоохоронці повідомили, що за даними експертизи водій був тверезий. Однак обставини аварії не повідомляються.

Нагадаємо, у китайській провінції Гуйчжоу пасажирський автобус впав в озеро, внаслідок чого 21 людина загинула, ще 15 отримали різні травми.

Також раніше повідомлялось, що у Польщі сталося ДТП за участю двох автобусів, в якій постраждали українці.

Крім того, в Угорщині у дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) потрапив автобус, який евакуйовував українців, з восьми людей, які були у салоні транспортного засобу, двоє - у тяжкому стані.