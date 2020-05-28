В Словакии эвакуировали парламент из-за сообщения о минировании

Фото: Национальный совет Словакии (wikimedia.org.User/Vityavo)

Всех сотрудников и депутатов эвакуировали из помещения

В Словакии эвакуировали парламент. Это произошло после того, как в Национальный совет поступило электронное сообщение о минировании помещения.

Об этом сообщает Aktuality.

Директор Департамента средств массовой информации Михаэла Юрцова заявила, что сообщение о бомбе поступило анонимно. В связи с чем всех сотрудников и депутатов эвакуировали из помещения.

"Утром все сотрудники получили письмо, в котором говорилось, что, в связи с анонимным сообщением о бомбе, все в здании Национального совета должны немедленно покинуть рабочее место на некоторое время", - рассказала Юрцова.

Во время обысков специалисты не нашли взрывчатку, анонимное письмо несло в себе ложную информацию. Сотрудникам разрешили вернуться на рабочие места.

Как известно, в прошлом году в 12-этажном доме в городе Прешов на востоке Словакии произошел мощный взрыв. Тогда погибли 5 человек. Тогда полиция Словакии задержала подозреваемых по уголовному делу.

Напомним, в полицию поступило сообщение о массовом минировании больниц и вокзалов Одессы.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что к правоохранителям поступило сообщение о массовом минировании зданий Харькова.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Андрей Козловский