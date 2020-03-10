В Харькове сообщили о массовом минировании

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сообщили о минировании всех торговых центров, гипермаркетов, родильных домов и отделений скорой помощи, а также вокзалов

В полицию поступило сообщение о массовом минировании зданий Харькова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харькова.

Сообщается, что по адресам зданий, о минировании которых поступило сообщение, выехали правоохранители и взрывотехники. Проводится осмотр помещений и прилегающих территорий.

"Сообщение о закладке взрывчатки в помещениях всех торговых центров, гипермаркетов, родильных домов и отделениях скорой медицинской помощи, а также железнодорожного и автовокзалов поступило на электронную почту полиции", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Киеве в полицию поступило анонимное сообщение о минировании здания Окружного административного суда. Из помещений ОАСК эвакуировали всех работников и посетителей.

Также сообщалось, что в феврале в Харькове поступило анонимное сообщение о минировании 87 объектов. Тогда была проведена эвакуация 370 человек из зданий. Информация о минировании не подтвердилась. Правоохранители принимают меры, чтобы разоблачить и задержать псевдоминера.