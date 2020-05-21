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В Одессе сообщили о массовом минировании

Новости » Происшествия     21.05.2020 - 15:25
В Одессе сообщили о массовом минировании
Фото: автомобиль взрывотехников (РБК-Украина)

Сейчас полиция проверяет сообщение

В полицию поступило сообщение о массовом минировании зданий Одессы. Среди объектов, которые "заминировали" больницы и вокзалы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Одессы.

Сообщается, что указанное сообщение проверяется следственно-оперативными группами, взрывотехниками, кинологами и спасателями.

"Среди объектов, о возможном взрыве на которых сегодня в 14 часов в полицию поступило анонимное сообщение, - лечебные учреждения, продовольственные гипермаркеты, авто- и железнодорожный вокзалы, международный аэропорт, морской порт", - говорится в сообщении.

Напомним, это уже не первое сообщение о минировании в Одессе. Так, 7 марта поступило анонимное сообщение о минировании ряда зданий в городе, среди которых медицинские учреждения, торговые центры, гостиницы, вокзалы.

Кроме того, 7 марта поступило сообщение о минировании столичного железнодорожного вокзала. Как сообщают сотрудники вокзала, в связи с угрозой взрыва пассажиров пускают через подземные переходы к путям.

Отметим, что в 2019 году правоохранители в целом получили 150 ложных сообщений об установлении взрывчатки на объектах "Укрзализныци". "Минировали" обычно вокзалы Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова и Запорожья.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины минированиеОдесса
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