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У Словаччині евакуювали парламент через повідомлення про мінування

Новини » Надзвичайні події     28.05.2020 - 15:33
У Словаччині евакуювали парламент через повідомлення про мінування
Фото: Національна рада Словаччини (wikimedia.org.User/Vityavo)

Всіх співробітників і депутатів евакуювали з приміщення

У Словаччині евакуювали парламент. Це сталося після того, як до Національної ради надійшло електронне повідомлення про мінування приміщення.

Про це повідомляє Aktuality.

Директор Департаменту засобів масової інформації Міхаела Юрцова заявила, що повідомлення про бомбу надійшло анонімно. У зв'язку з чим всіх співробітників і депутатів евакуювали з приміщення.

"Вранці всі співробітники отримали електронний лист, в якому говорилося, що у зв'язку з анонімним повідомленням про бомбу в будівлі Національної ради вони повинні негайно покинути робоче місце на певний час", - розповіла Юрцова.

Під час обшуків спеціалісти не знайшли вибухівку, анонімний лист ніс в собі неправдиву інформацію. Співробітникам дозволили повернутися на робочі місця.

Як відомо, в минулому році в 12-поверховому будинку в місті Прешов на сході Словаччини стався потужний вибух. Тоді загинули 5 осіб. Тоді поліція Словаччини затримала підозрюваних у кримінальній справі.

Нагадаємо, в поліцію надійшло повідомлення про масове мінування лікарень та вокзалів Одеси.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що до правоохоронців надійшло повідомлення про масове мінування будівель Харкова.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ПарламентСловаччинамінуваннябомба
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