У Словаччині заявили про пропозицію Україні "технічного рішення" для транзиту нафти з РФ

Словаччина запропонувала Україні "технічне рішення" для відновлення транзиту нафти з Росії. Транзит зупинився через українські санкції проти "Лукойла".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TASR.
Як повідомляє агенство, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у п'ятницю, 26 липня, провів телефонну розмову з українським колегою Денисом Шмигалем.
Під час переговорів він запропонував "технічне рішення" для відновлення транзиту російської нафти, "в якому мали б взяти участь кілька держав, зокрема Словаччина".
В уряді Словаччини наголосили, що відновлення транзиту частини російської нафти є надзвичайно важливим для нафтопереробного заводу Slovneft, оскільки альтернативні джерела нафти є дорожчими й можуть бути технологічно непридатними.
Там також зазначили, що в найближчі години та дні "триватимуть інтенсивні переговори на найвищому політичному та професійному рівні". При цьому подробиць запропонованого "технічного рішення" у словацькому уряді не розкрили.
Нагадаємо, нещодавно Україна припинила транзит нафти російської компанії "Лукойл" до Угорщини та Словаччини.
Українські санкції проти "Лукойлу" було введено ще у 2018 році. Але цього року Київ вирішив посилити їх і заборонив транзит нафти.
В Угорщині заявили, що таке рішення України нібито є неприйнятним та незрозумілим.
Також повідомлялося, що Угорщина може подати до суду через загрозу енергетичній безпеці країни після того, як Україна припинила транзит нафти російської компанії "Лукойл".
А у Словаччині пригрозили Україні через припинення транзиту російської нафти. Братислава стверджує, що може застосувати "невизначені взаємні заходи".
У чому Словаччина та Угорщина звинуватили Україну і чи буде суд через нафту РФ, - читайте у матеріалі РБК Україна.
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