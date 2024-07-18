Російська нафта "Лукойл" перестала надходити до Словаччини через Україну

Україна припинила транзит нафти російської компанії "Лукойл" у Словаччину. Це вплине на роботу одного з словацьких НПЗ.

Як повідомляє РБК-Україна , про це TASR заявила прессекретар Мінекономіки Словаччини Марія Павлусик.

"За інформацією, яку ми отримали від Transpetrol, постачання російської нафти до Словаччини не припинено. Інформація Slovnaft вказує на те, що проблема стосується лише постачання від конкретного постачальника - російської компанії "Лукойл", яка потрапила під санкції України", - розповіла Павлусик.

При цьому, як пише TASR, довгостроковий дефіцит постачання нафти може негативно вплинути на роботу НПЗ у Братиславі. Незважаючи на перехід до альтернативних постачальників, дві третини нафти, що переробляється там, - російська.

За словами Павлусик, відомство вже займається вирішенням проблеми разом з українськими партнерами.