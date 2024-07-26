В Словакии заявили о предложении Украине "технического решения" для транзита нефти из РФ

Словакия предложила Украине "техническое решение" для возобновления транзита нефти из России. Транзит остановился из-за украинских санкций против "Лукойла".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TASR.
Как сообщает агенство, премьер-министр Словакии Роберт Фицо в пятницу, 26 июля, провел телефонный разговор с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.
Во время переговоров он предложил "техническое решение" для возобновления транзита российской нефти, "в котором должны принять участие несколько государств, в том числе Словакия".
В правительстве Словакии подчеркнули, что восстановление транзита части российской нефти чрезвычайно важно для нефтеперерабатывающего завода Slovneft, поскольку альтернативные источники нефти являются более дорогими и могут быть технологически непригодными.
Там также отметили, что в ближайшие часы и дни "продолжатся интенсивные переговоры на самом высоком политическом и профессиональном уровне". При этом подробности предложенного "технического решения" в словацком правительстве не раскрыли.
Напомним, недавно Украина прекратила транзит нефти российской компании "Лукойл" в Венгрию и Словакию.
Украинские санкции против "Лукойла" были введены еще в 2018 году. Но в этом году Киев решил усилить их и запретил транзит нефти.
В Венгрии заявили, что такое решение Украины якобы неприемлемо и непонятно.
Также сообщалось, что Венгрия может подать в суд из-за угрозы энергетической безопасности страны после того, как Украина прекратила транзит нефти российской компании "Лукойл".
А в Словакии пригрозили Украине из-за прекращения транзита российской нефти. Братислава утверждает, что может применить "неопределенные взаимные меры".
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