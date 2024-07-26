В Словакии заявили о предложении Украине "технического решения" для транзита нефти из РФ

Как сообщает агенство, премьер-министр Словакии Роберт Фицо в пятницу, 26 июля, провел телефонный разговор с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Во время переговоров он предложил "техническое решение" для возобновления транзита российской нефти, "в котором должны принять участие несколько государств, в том числе Словакия".

В правительстве Словакии подчеркнули, что восстановление транзита части российской нефти чрезвычайно важно для нефтеперерабатывающего завода Slovneft, поскольку альтернативные источники нефти являются более дорогими и могут быть технологически непригодными.

Там также отметили, что в ближайшие часы и дни "продолжатся интенсивные переговоры на самом высоком политическом и профессиональном уровне". При этом подробности предложенного "технического решения" в словацком правительстве не раскрыли.