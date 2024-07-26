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В Словакии заявили о предложении Украине "технического решения" для транзита нефти из РФ

Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Словакия предложила Украине "техническое решение" для возобновления транзита нефти из России. Транзит остановился из-за украинских санкций против "Лукойла".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TASR.

Как сообщает агенство, премьер-министр Словакии Роберт Фицо в пятницу, 26 июля, провел телефонный разговор с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. 

Во время переговоров он предложил "техническое решение" для возобновления транзита российской нефти, "в котором должны принять участие несколько государств, в том числе Словакия".

В правительстве Словакии подчеркнули, что восстановление транзита части российской нефти чрезвычайно важно для нефтеперерабатывающего завода Slovneft, поскольку альтернативные источники нефти являются более дорогими и могут быть технологически непригодными.

Там также отметили, что в ближайшие часы и дни "продолжатся интенсивные переговоры на самом высоком политическом и профессиональном уровне". При этом подробности предложенного "технического решения" в словацком правительстве не раскрыли.

Транзит российской нефти в Венгрию и Словакию

Напомним, недавно Украина прекратила транзит нефти российской компании "Лукойл" в Венгрию и Словакию.

Украинские санкции против "Лукойла" были введены еще в 2018 году. Но в этом году Киев решил усилить их и запретил транзит нефти.

В Венгрии заявили, что такое решение Украины якобы неприемлемо и непонятно.

Также сообщалось, что Венгрия может подать в суд из-за угрозы энергетической безопасности страны после того, как Украина прекратила транзит нефти российской компании "Лукойл".

А в Словакии пригрозили Украине из-за прекращения транзита российской нефти. Братислава утверждает, что может применить "неопределенные взаимные меры".

В чем Словакия и Венгрия обвинили Украину и будет ли суд из-за нефти РФ, - читайте в материале РБК Украина.

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