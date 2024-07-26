У Словаччині заявили про пропозицію Україні "технічного рішення" для транзиту нафти з РФ

Словаччина запропонувала Україні "технічне рішення" для відновлення транзиту нафти з Росії. Транзит зупинився через українські санкції проти "Лукойла".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TASR .

Як повідомляє агенство, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у п'ятницю, 26 липня, провів телефонну розмову з українським колегою Денисом Шмигалем.

Під час переговорів він запропонував "технічне рішення" для відновлення транзиту російської нафти, "в якому мали б взяти участь кілька держав, зокрема Словаччина".

В уряді Словаччини наголосили, що відновлення транзиту частини російської нафти є надзвичайно важливим для нафтопереробного заводу Slovneft, оскільки альтернативні джерела нафти є дорожчими й можуть бути технологічно непридатними.

Там також зазначили, що в найближчі години та дні "триватимуть інтенсивні переговори на найвищому політичному та професійному рівні". При цьому подробиць запропонованого "технічного рішення" у словацькому уряді не розкрили.