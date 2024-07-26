У Словаччині заявили про пропозицію Україні "технічного рішення" для транзиту нафти з РФ
Словаччина запропонувала Україні "технічне рішення" для відновлення транзиту нафти з Росії. Транзит зупинився через українські санкції проти "Лукойла".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TASR.
Як повідомляє агенство, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у п'ятницю, 26 липня, провів телефонну розмову з українським колегою Денисом Шмигалем.
Під час переговорів він запропонував "технічне рішення" для відновлення транзиту російської нафти, "в якому мали б взяти участь кілька держав, зокрема Словаччина".
В уряді Словаччини наголосили, що відновлення транзиту частини російської нафти є надзвичайно важливим для нафтопереробного заводу Slovneft, оскільки альтернативні джерела нафти є дорожчими й можуть бути технологічно непридатними.
Там також зазначили, що в найближчі години та дні "триватимуть інтенсивні переговори на найвищому політичному та професійному рівні". При цьому подробиць запропонованого "технічного рішення" у словацькому уряді не розкрили.
Транзит російської нафти до Угорщини та Словаччини
Нагадаємо, нещодавно Україна припинила транзит нафти російської компанії "Лукойл" до Угорщини та Словаччини.
Українські санкції проти "Лукойлу" було введено ще у 2018 році. Але цього року Київ вирішив посилити їх і заборонив транзит нафти.
В Угорщині заявили, що таке рішення України нібито є неприйнятним та незрозумілим.
Також повідомлялося, що Угорщина може подати до суду через загрозу енергетичній безпеці країни після того, як Україна припинила транзит нафти російської компанії "Лукойл".
А у Словаччині пригрозили Україні через припинення транзиту російської нафти. Братислава стверджує, що може застосувати "невизначені взаємні заходи".
У чому Словаччина та Угорщина звинуватили Україну і чи буде суд через нафту РФ, - читайте у матеріалі РБК Україна.
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