У Словаччині стався вибух під час стрільб гаубиці Zuzana 2, яка призначалась Україні, - ЗМІ
На військовому та технічному випробувальному заводі в Загорі, Словаччина, під час випробувальних стрільб стався вибух на одному з зразків гаубиці Zuzana 2.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Denník N.
Як пише видання, гаубицю тестували перед тим, як передати її замовнику. Зокрема факт вибуху підтвердив й голова Міністерства оборони Словаччини Роберт Калінак.
Наразі причини інциденту невідомі й вони розслідуються. За словами голови Міноборони, серед можливих причин: збої в порохових зарядах, збої в боєприпасах або ж у самій системі озброєння.
Також відомо, що двоє техніків отримали поранення внаслідок вибуху. Обидва наразі перебувають у стабільному стані.
Zuzana 2
Zuzana 2 - це самохідна гаубиця калібру 155 мм, створена на базі попередньої версії Zuzana. Вона оснащена автоматичною системою заряджання, що дозволяє швидко відкривати вогонь та зменшує потребу в екіпажі. Дальність стрільби залежить від типу снарядів і може досягати близько 40 км. Система встановлена на колісному шасі 8×8, що забезпечує високу мобільність як на дорогах, так і в умовах бездоріжжя.
Нагадаємо, що у липні 2023-го Україна підписала угоду зі Словаччиною на виготовлення Zuzana 2. Вже у серпні Києву були передані перші дві САУ.
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