У Словаччині стався вибух під час стрільб гаубиці Zuzana 2, яка призначалась Україні, - ЗМІ

На військовому та технічному випробувальному заводі в Загорі, Словаччина, під час випробувальних стрільб стався вибух на одному з зразків гаубиці Zuzana 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Denník N .

Як пише видання, гаубицю тестували перед тим, як передати її замовнику. Зокрема факт вибуху підтвердив й голова Міністерства оборони Словаччини Роберт Калінак.

Наразі причини інциденту невідомі й вони розслідуються. За словами голови Міноборони, серед можливих причин: збої в порохових зарядах, збої в боєприпасах або ж у самій системі озброєння.

Також відомо, що двоє техніків отримали поранення внаслідок вибуху. Обидва наразі перебувають у стабільному стані.