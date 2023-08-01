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Україні передали дві САУ Zuzana 2 від трьох країн ЄС (фото)

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Вівторок 01 серпня 2023 15:07
Україні передали дві САУ Zuzana 2 від трьох країн ЄС (фото) Фото: Zuzana 2 (twitter.com/LudoOdorPM)
Автор: Дмитро Браславський

Україні передали перші дві самохідні артилерійські установки Zuzana 2. Їхнє виробництво профінансували три країни ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Словаччини Людовіта Одора.

"Допомога Україні - це спільні зусилля для тривалого миру, поваги до свобод і цінностей", - йдеться у заяві.

Прем'єр подякував Німеччині, Данії та Норвегії за відправку Україні словацьких САУ Zuzana 2.

Фото: Процес передачі САУ (twitter.com/LudoOdorPM)

Загалом у рамках цього спільного проєкту Сили оборони України отримають 16 самохідних 155 мм Zuzana 2.

Zuzana 2

Варто зауважити, що САУ Zuzana 2 оснащена 155-мм гарматою та здатна бити на відстань до 41 кілометра. Вона може робити до шести пострілів за хвилину або 16 пострілів за 3 хвилини.

Україна вже отримала вісім одиниць такої техніки від Словаччини.

Окрім того, Словаччина виготовить самохідні артилерійські установки Zuzana 2 для України. Контракт між країнами вже затвердили.

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