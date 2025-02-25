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В Словакии произошел взрыв во время стрельб гаубицы Zuzana 2, которая предназначалась Украине, - СМИ

Вторник 25 февраля 2025 15:35
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В Словакии произошел взрыв во время стрельб гаубицы Zuzana 2, которая предназначалась Украине, - СМИ Иллюстративное фото: В Словакии произошел взрыв во время стрельб гаубицы Zuzana 2 (dvidshub.net)
Автор: Сергей Пышкин

На военном и техническом испытательном заводе в Загоре, Словакия, во время испытательных стрельб произошел взрыв на одном из образцов гаубицы Zuzana 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Denník N.

Как пишет издание, гаубицу тестировали перед тем, как передать ее заказчику. В частности факт взрыва подтвердил и глава Министерства обороны Словакии Роберт Калинак.

Сейчас причины инцидента неизвестны и они расследуются. По словам главы Минобороны, среди возможных причин: сбои в пороховых зарядах, сбои в боеприпасах или в самой системе вооружения.

Также известно, что двое техников получили ранения в результате взрыва. Оба сейчас находятся в стабильном состоянии.

Zuzana 2

Zuzana 2 - это самоходная гаубица калибра 155 мм, созданная на базе предыдущей версии Zuzana. Она оснащена автоматической системой заряжания, что позволяет быстро открывать огонь и уменьшает потребность в экипаже. Дальность стрельбы зависит от типа снарядов и может достигать около 40 км. Система установлена на колесном шасси 8×8, что обеспечивает высокую мобильность как на дорогах, так и в условиях бездорожья.

Напомним, что в июле 2023-го Украина подписала соглашение со Словакией на изготовление Zuzana 2. Уже в августе Киеву были переданы первые две САУ.

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