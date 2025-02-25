В Словакии произошел взрыв во время стрельб гаубицы Zuzana 2, которая предназначалась Украине, - СМИ
На военном и техническом испытательном заводе в Загоре, Словакия, во время испытательных стрельб произошел взрыв на одном из образцов гаубицы Zuzana 2.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Denník N.
Как пишет издание, гаубицу тестировали перед тем, как передать ее заказчику. В частности факт взрыва подтвердил и глава Министерства обороны Словакии Роберт Калинак.
Сейчас причины инцидента неизвестны и они расследуются. По словам главы Минобороны, среди возможных причин: сбои в пороховых зарядах, сбои в боеприпасах или в самой системе вооружения.
Также известно, что двое техников получили ранения в результате взрыва. Оба сейчас находятся в стабильном состоянии.
Zuzana 2
Zuzana 2 - это самоходная гаубица калибра 155 мм, созданная на базе предыдущей версии Zuzana. Она оснащена автоматической системой заряжания, что позволяет быстро открывать огонь и уменьшает потребность в экипаже. Дальность стрельбы зависит от типа снарядов и может достигать около 40 км. Система установлена на колесном шасси 8×8, что обеспечивает высокую мобильность как на дорогах, так и в условиях бездорожья.
Напомним, что в июле 2023-го Украина подписала соглашение со Словакией на изготовление Zuzana 2. Уже в августе Киеву были переданы первые две САУ.
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