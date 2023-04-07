В Словаччині підозрюють росіян в умисному пошкодженні винищувачів для України

Про це розповів міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, пише РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

"Вони могли літати, але це не означає, що вони також були здатні битися. Українці приїхали до Словаччини за тиждень до вильоту, привезли запчастини та оглянули літаки", - розповів міністр.

Як пояснив міністр, несправності могли бути навмисно спричинені російськими техніками, які минулого року перебували на авіабазі Сліач у Словаччині. Під час розслідування з'ясувалось, що у двигунах літака були деталі, до яких мали доступ словацькі техніки, а також були й деталі, до яких мали доступ лише російські техніки.

"Дефекти з'явилися лише в тих частинах, до яких мали доступ росіяни", - сказав Надь.

Попри те, що розслідування не довело навмисних ушкоджень, як відзначив Надь, Міністерство оборони "відчуло втрату довіри до російських техніків у Сліачі, тому що помилки продовжували з'являтися в місцях, до яких могли дістатися тільки вони".

Також свою підозру щодо росіян висловив й генерал-лейтенант Любомир Свобода.

"Ми взяли у них двигун, який мав працювати 350 годин. І в результаті налітав лише 70 годин. Який висновок ми можемо зробити з цього? Можливо, там була неякісна робота, скажімо так. Я не знаю", - сказав він.