В Словаччині підозрюють росіян в умисному пошкодженні винищувачів для України
Російські технічні фахівці могли умисно пошкодити винищувачі МіГ-29 радянського виробництва, які Словаччина передала Україні.
Про це розповів міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, пише РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
"Вони могли літати, але це не означає, що вони також були здатні битися. Українці приїхали до Словаччини за тиждень до вильоту, привезли запчастини та оглянули літаки", - розповів міністр.
Як пояснив міністр, несправності могли бути навмисно спричинені російськими техніками, які минулого року перебували на авіабазі Сліач у Словаччині. Під час розслідування з'ясувалось, що у двигунах літака були деталі, до яких мали доступ словацькі техніки, а також були й деталі, до яких мали доступ лише російські техніки.
"Дефекти з'явилися лише в тих частинах, до яких мали доступ росіяни", - сказав Надь.
Попри те, що розслідування не довело навмисних ушкоджень, як відзначив Надь, Міністерство оборони "відчуло втрату довіри до російських техніків у Сліачі, тому що помилки продовжували з'являтися в місцях, до яких могли дістатися тільки вони".
Також свою підозру щодо росіян висловив й генерал-лейтенант Любомир Свобода.
"Ми взяли у них двигун, який мав працювати 350 годин. І в результаті налітав лише 70 годин. Який висновок ми можемо зробити з цього? Можливо, там була неякісна робота, скажімо так. Я не знаю", - сказав він.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 23 березня Словаччина розпочала передачу перших чотирьох винищувачів Україні. Як стверджує словацьке видання Sita, перші літаки Братислави вже захищають українське небо над Харковом.
Також президент Польщі Анджей Дуда нещодавно анонсував передачу Україні ще чотирьох винищувачів МіГ-29.
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