В Словакии подозревают россиян в умышленном повреждении истребителей для Украины

Об этом рассказал министр обороны Словакии Ярослав Надь, пишет РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

"Они могли летать, но это не значит, что они также были способны сражаться. Украинцы приехали в Словакию за неделю до вылета, привезли запчасти и осмотрели самолеты", - рассказал министр.

Как пояснил министр, неисправности могли быть намеренно вызваны российскими техниками, которые в прошлом году находились на авиабазе Слиач в Словакии. В ходе расследования выяснилось, что в двигателях самолета были детали, к которым имели доступ словацкие техники, а также были и детали, к которым имели доступ только российские техники.

"Дефекты появились только в тех частях, к которым имели доступ россияне", - сказал Надь.

Несмотря на то, что расследование не доказало умышленных повреждений, как отметил Надь, Министерство обороны "почувствовало потерю доверия к российским техникам в Слиаче, потому что ошибки продолжали появляться в местах, к которым могли добраться только они".

Также свое подозрение в отношении россиян высказал и генерал-лейтенант Любомир Свобода.

"Мы взяли у них двигатель, который должен был работать 350 часов. И в результате налетал только 70 часов. Какой вывод мы можем сделать из этого? Возможно, там была некачественная работа, скажем так. Я не знаю", - сказал он.