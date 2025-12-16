В Словаччині перекинувся автобус з українцями: деталі аварії

Близько 03:00 вівторка, 16 грудня, в Словаччині сталося ДТП за участі автобуса з українською реєстрацією. Через негоду він з’їхав з дороги та перекинувся, є постраждалі пасажири.
Про це РБК-Україна повідомила пресслужба МЗС України.
За інформацією консула Посольства України в Словаччині, ДТП сталася на автомагістралі D1 у напрямку Братислави. В автобусі перебувало 10 пасажирів та двоє водіїв, усі - громадяни України.
Через несприятливі погодні умови автобус з’їхав з дороги та перекинувся на бік. На місце події оперативно прибули служби екстреної допомоги.
За інформацією словацьких правоохоронців, двоє пасажирок були доставлені до найближчих лікарень з легкими травмами. Інші пасажири медичної допомоги не потребували і згодом продовжили поїздку альтернативним транспортом.
За фактом ДТП розпочато розслідування. Згідно з інформацією поліції, водій автобуса пройшов тест на вміст алкоголю, який показав негативний результат.
Справа перебуває на контролі Посольства України в Словаччині.
Раніше РБК-Україна писало про автобус з українцями, який потрапив у ДТП у Польщі у квітні 2025 року. Спочатку автобус міжміського сполучення, що перевозив 26 осіб, серед яких були громадяни України та Білорусі, перекинувся на бік.
Друга аварія сталась вже після приїзду рятувальників - вантажівка врізалась в автомобіль Добровільної пожежної бригади.
Крім того, 30 червня в Румунії сталась аварія за участі автобуса з 60 українцями. Відомо, що автобус, який перевозив громадян України, рухався з Бакау до Адджуда.
Під час руху він сильно зіткнувся з мікроавтобусом, який стояв на узбіччі дороги, після чого той перекинувся за межі проїжджої частини.