Словаччина ніколи не підтримає відмову ЄС від російського газу, - Фіцо

Свою відмову очільник словацького уряду пояснив тим, що REPowerEU завдасть шкоди словацьким домогосподарствам та економіці, а також ще більше знизить конкурентоспроможність усього ЄС.

"Поданням цієї пропозиції Єврокомісія грубо ігнорує політичний мандат, затверджений Європейською Радою. Моя позиція як прем'єр-міністра Словацької Республіки з цього питання є послідовною і не повинна бути для когось несподіваною", - зазначив Фіцо.

Він назвав зазначену ініціативу ЄС "санкцією" і наголосив, що природно пов’язує її із запропонованим 18-м пакетом санкцій проти Російської Федерації. За його словами, голосування щодо 18-го пакета може відбутися лише після вирішення суттєвих ризиків, пов’язаних із REPowerEU у сфері постачання газу з 2028 року.

Фіцо наголосив, що цю ініціативу не підтримують словацькі опозиційні партії та бізнес.

За таких обставин, глава уряду звернувся до фон дер Ляєн із проханням "використати найближчі години та дні для продовження діалогу між урядом Словаччини та Єврокомісією.

"Зокрема (цей діалог має бути. - ред.) в інтересах чіткого тлумачення зобов’язань, які ЄК бере на себе на політичному рівні та які сформульовані у Вашому листі від 15 липня 2025 року. До того часу Словацька Республіка буде наполягати на відтермінуванні голосування щодо 18-го пакета санкцій", - зазначив Фіцо у листі.

