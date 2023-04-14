Словаччина заборонила продаж і переробку українського зерна: стала відома причина

Міністерство сільського господарства Словаччини заборонило продаж українського на внутрішньому ринку. Причина - наявність пестицидів, які заборонені в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Міністерства сілького господарства Словаччини.

Раніше ми писали про те, що в Польщі поблизу кордону України польські фермери влаштували протест проти імпорту українського зерна.

Також нагадаємо, що Угорщина посилює контроль за транзитом українського зерна.

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