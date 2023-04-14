Словакия запретила продажу и переработку украинского зерна: стала известна причина

Министерство сельского хозяйства Словакии запретило продажу украинского на внутреннем рынке. Причина - наличие пестицидов, которые запрещены в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Словакии.

Ранее мы писали о том, что в Польше вблизи границы Украины прошел протест польских фермеров против импорта украинского зерна.

Также напомним, что Венгрия ужесточает контроль за транзитом украинского зерна.

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